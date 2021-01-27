«Хочу показать дно в стране»: уволенная профессор вуза обратилась к Зеленскому

Преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, расположенного в Киеве, профессор Евгения Бильченко, уволенная после критика закона о языке, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на свою ситуацию.

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В эфире телеканала «Перший Козацький» женщина выразила уверенность в том, что ее увольнение является политически мотивированным и критика языкового закона была причиной такого решения руководства вуза, передает РИА «Новости».

«На конкретно моем примере конкретного гражданина Украины у вас есть блестящая возможность показать, насколько в нашей стране соблюдаются законы и Конституция Украины», — такие слова Бильченко адресовала главе государства.

Она также напомнила, что сам Зеленский в своей новогодней речи меньше месяца назад утверждал, что на Украине все люди пользуются одинаковыми правами, независимо от политических взглядов.

«Хотелось бы на своем примере показать это дно в стране до конца», — пояснила в своем видеообращении профессор.

В своем посте в Facebook 18 января Бильченко указала, что закон о языке — «лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии».

Она также раскритиковала молчание многих носителей русского языка, живущих на Украине.

«Особенно поражает меня как представителя русской цивилизации, который владеет украинским как вторым родным и говорит на нем часами каждый день, реакция тех русскоязычных «гибридных» писателей, которые, едва научившись «промовляти на кшталт», продравшись из унизительного (не природного, а именно унизительного) суржика, теперь выдавливают из себя нечто вроде: «Ничего страшного, можно и потерпеть», — посетовала она.

Бильченко добавила, что сама осознанно говорит в сфере обслуживания на Украине на русском языке, и намекнула на причастность к лоббированию языкового закона американского инвестора Джорджа Сороса.

«Ребята, soros-people вы тоже не нужны: ученикам Фукуямы надо что-то покруче, чем «лилии-линии». Так, стоит ли, вот за это вот все, душу нечистому продавать, а?», — обратилась она к русскоязычным жителям Украины.

Также профессора напомнила, что на Украине наблюдается кризис в большинстве сфер деятельности и что эта тенденция активно поддерживается из-за рубежа.

«Гниют экономика, региональная и внешняя политика, культура и образование, медицина... В квартирах — холодно, в карманах — пусто, тарифы — выше крыше, учащиеся путают Милан с Нью-Йорком, уличные этнорадикалы руководят правительством, внешние глобалистические силы руководят уличными радикалами», — заявила Бильченко.

Преподаватель добавила, что эти явления связаны с законом о языке.

«За внешним маркером знаковой сферы скрывается нечто более глубинное и страшное. Это — глубже языковых норм и страшнее уличных избиений. Имя ему – «обыкновенный фашизм», — подчеркнула она.

Кроме того, за день до увольнения Бильченко сообщила, что общалась с ректором НПУ Виктором Андрущенко, который, хотя и находился под давлением, но заверил, что не собирается снимать ее с должности, поскольку «увольнять за политические взгляды из университета — не его практика».

А уже после увольнения Бильченко ее вуз опубликовал комментарий за подписью председателя Первичной профсоюзной организации Ивана Горбачука, в котором говорится, что позиция женщины «встретила решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава».

Высказывания Бильченко были охарактеризованы «как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива университета».

«Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М.П. Драгоманова», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень назвал слова Бильченко деструктивными и имеющими целью разжигание межнациональной розни по языковому признаку.

«Бильченко действовала как один из интернет-агитаторов, которые имели целью реализовать деятельность, управляемую извне. Эти заявления — один из примеров так называемого флешмоба в защиту русскоязычных граждан, передаваемых с пророссийских и российских телеканалов», — добавил чиновник.

С 16 января нынешнего года на Украине вступили в силу новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Согласно изменениям, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Впрочем, существуют и исключения. Клиент может потребовать, чтобы его обслужили на другом языке.

Закон был подписан еще предыдущим президентом Украины Петром Порошенко на истечении его срока полномочий. Согласно инициативе, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер.

Ряд положений начал действовать практически сразу (реклама, делопроизводство, надписи и афиши, обслуживание пассажиров, проведение спортивных мероприятий перешли на украинский, политики в публичном пространстве также должны говорить на государственном языке).