Эксперт назвал рекламу продвижения традиционных ценностей «эффективной»

Отражение традиционных ценностей в рекламе положительно воспринимается обществом, а также вызывает интерес у специалистов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов.

«По моим личным ощущениям, эффект от рекламы продвижения традиционных ценностей есть. Но больше он проявляется за счет выступлений президента и лиц, близких к политике. Сообщество рекламы воспримет очень позитивно, отклик у рекламистов найдется», — сказал эксперт.

Филиппов назвал рекламу сублимированным продуктом, направленным на конкретную аудиторию. По словам специалиста, она широко распространяется и достигает общества помимо его воли. Эксперт отметил, что реклама традиционных ценностей может стать эффективным инструментом для их продвижения.

Глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский до этого сообщил, что в России подготовлен стандарт отражения традиционных ценностей в рекламе. Документ разработан рабочей группой комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

