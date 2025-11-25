Робот в Китае прошел рекордное количество километров

Гуманоидный робот A2, созданный китайской технологической компанией AgiBot, установил рекорд Гиннесса, преодолев пешком 106-километровый маршрут между двумя провинциями, пишет Global Times.

По заявлению разработчиков, A2 прошел весь путь без отключения благодаря системе горячей замены аккумуляторов, которая обеспечила непрерывную работу на протяжении всего испытания. Во время перехода робот двигался по городским улицам, туристическим зонам, национальным и провинциальным трассам, преодолевая различные типы покрытий.

Маршрут включал участки с низким уровнем освещения, однако навигацию обеспечивали два GPS-модуля, лидары и инфракрасные камеры глубины. Компания отметила, что на всем протяжении пути робот соблюдал правила дорожного движения.

По словам старшего вице-президента AgiBot Ван Чуанга, испытание было направлено на демонстрацию стабильности и надежности технологий гуманоидной робототехники. Он отметил, что для многих людей пройти такое расстояние за один раз является сложной задачей, однако робот успешно справился. Представитель компании подчеркнул, что использовавшаяся модель является стандартным коммерческим устройством без индивидуальных модификаций.

Несмотря на длительную нагрузку, робот завершил маршрут в хорошем состоянии. Единственным заметным последствием стала небольшая степень износа резиновой подошвы стоп.

Ранее в Китае создали роботов, которые будут собирать автомобили.