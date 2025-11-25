На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что грозит за подглядывание в чужой телефон

Адвокат Воробьева: просмотр содержимого чужого телефона уголовно наказуем
close
Depositphotos

За просмотр содержимого чужого телефона без согласия владельца можно лишиться свободы на срок до четырех лет. Об этом в разговоре с «Известиям» предупредила адвокат Яна Воробьева.

«Статья 137 УК РФ действительно предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. И под нее могут подпасть ситуации, когда человек получает доступ к чужой личной информации, в том числе подсматривая содержимое телефона без согласия владельца», — рассказала эксперт.

Она объяснила, что незаконное получение информации о частной жизни другого человека уже образует состав преступления, в результате которого грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет. Кроме того, если такие сведения оказались переданы третьим лицам или распространены в любой форме, срок может увеличиться до четырех лет. Адвокат также добавила, что распространение скриншотов, переписки, фотографий или видео усиливают ответственность.

По словам юриста, в качестве доказательств в подобных делах могут быть использованы переписка с признаниями, записи, на которых видно, как человек снимает экран чужого гаджета, а также материалы, оказавшиеся у третьих лиц и показания свидетелей. Разбирательство начинается, если пострадавший подает заявление в полицию.

Помимо этого, если в полученных данных есть выражения, порочащие честь и достоинство, то можно подать иск о компенсации морального вреда в рамках гражданского процесса, заключила Воробьева.

Ранее россиянам объяснили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов.

