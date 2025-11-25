На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Упавшего с большой высоты строителя арестовали за мат в московском метро

В Москве арестовали строителя за мат в метро по пути в травмпункт после падения с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, 46-летний уроженец Тывы Маадыр работает строителем в компании «А-101».

23 ноября его задержали полицейские на станции метро «Теплый Стан» из-за того, что он матерился. По словам мужчины, пассажиры начали оскорблять его, поскольку подумали, что он пьяный. Он пытался объяснить горожанам, что получил производственную травму, упав с высоты пяти метров.

Журналисты рассказали, что Маадыр уже привлекался к административной ответственности. Суд учел все обстоятельства и назначил мужчине 10 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве.

Авторы публикации подчеркнули, что строитель был задержан спустя полчаса после поездки, и данных о том, удалось ли мужчине получить медицинскую помощь, не сообщалось.

До этого сообщалось, что работник одной из коммерческих организаций Москвы упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа. Инцидент произошел в нежилом здании на улице Пряшникова. Мужчина был доставлен в больницу.

Ранее в Сургуте прохожий спас ребенка, выпавшего из окна в одной пижаме.

