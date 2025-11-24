В Башкирии рабочие спустились в зерновой бункер и отравились неизвестным газом

В Башкирии двое работников отравились газом в зерновом бункере

Работники башкирского предприятия не выжили после отравления неизвестным газом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Юмашево, на территории сельскохозяйственной организации. По предварительной информации, двое сотрудников спустились в бункер зерноочистительной машины, чтобы убрать внутри.

Однако находясь там, они отравились неизвестным газом, спасти их не смогли.

Сейчас в ситуации разбираются прокуроры. Специалисты проводят надзорные мероприятия, которые помогут выяснить, соблюдались ли требования закона об охране труда.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Также доследственную проверку инициировали сотрудники СК РФ. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

