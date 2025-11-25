На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин с инвалидностью впал в кому в Германии и теперь должен клинике €250 тысяч

Telegram-канал Mash

Россиянин впал в кому в Германии из-за испорченного йогурта и теперь должен немецкой клинике четверть миллиона евро. Об этом сообщает Mash.

У 26-летнего Ильяса из Астрахани тяжелая форма спинальной мышечной атрофии (СМА). Несмотря на диагноз, он путешествовал по Европе и в августе приехал в Германию на фестиваль Gamescom.

Там молодой человек попал в больницу с отравлением, в результате чего у него развилось внутреннее кровотечение и сепсис с поражением легких. Местные врачи ввели Ильяса в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По данным Telegram-канала, за месяц лечения клиника выставила пациенту счет на €250 тысяч (около 23 млн рублей). При этом качество услуг было плохим: больному не предоставили нужное оборудование для откашливнвания и игнорировали просьбы снять трубку с трахеи.

Медики якобы могли специально затягивать реабилитацию и в итоге выписали Ильяса в тяжелом состоянии. После длительного лечения он потерял работу, накопления и теперь собирает деньги через социальные сети, чтобы закрыть счет.

Ранее россиянин потерял память после жесткого лобового ДТП в Турции.

