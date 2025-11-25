Сочинский студент отдал мошенникам сейф с деньгами и ценностями отца

В Сочи студент отдал мошенникам сейф с деньгами и ценностями отца

В Сочи студент отдал пособнице мошенников сейф своего отца. Об этом сообщает УМВД России по Краснодару.

Аферисты обманули студента из Сочи и убедили его отдать им сейф своего отца — внутри находились $30 тысяч и драгоценности. В роли криминального курьера не по своей воле выступила 21-летняя жительница Новосибирска, которую преступники шантажировали якобы имеющейся угрозой уголовной ответственности за содействие недружественному государству.

Мошенники перечислили девушке 110 тысяч рублей и убедили прилететь в Сочи, где она забрала у обманутого студента сейф. После этого она вскрыла металлический ящик и на такси отправилась в Краснодар для перевода похищенных средств в криптовалюту.

Однако довести дело до конца девушке не удалось. По пути в банк ее перехватили сотрудники правоохранительных органов.

