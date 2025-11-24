На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о «новогоднем» варианте мошенничества

Эксперт Рыбников: мошенники используют новогодние цифровые открытки для обмана
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты реализуют преступные схемы с помощью цифровых новогодних открыток, которые россияне отправляют друг другу в мессенджерах. Об этой напомнил преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с RT.

По его словам, мошенники отправляют ссылки и утверждают, что, перейдя по ней, можно увидеть праздничную открытку. На самом деле ссылка ведет на фишинговый портал

«Целью таких страниц является хищение учетных данных, персональной информации или реквизитов банковских карт», — сказал Рыбников.

Эксперт отметил, что опасность также представляют и открытки, отправленные в виде файлов с двойным расширением, например .jpeg.exe. При открытии этого файла на компьютере появится программа-вымогатель, фиксирующая действия пользователя.

Рыбников обратился к россиянам с просьбой оставаться бдительными и внимательно относится к подозрительным открыткам, тем более, от незнакомцев.

Ранее в Петербурге студент нашел подработку у мошенников и обманул 96-летнюю блокадницу.

