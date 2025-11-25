На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бастрыкин встретился с генсеком Интерпола

Бастрыкин обсудил с генсеком Интерпола Уркизой обмен данными о преступниках
СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с генеральным секретарем Интерпола Вальдеси Уркизой в бывшей столице Марокко. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

Встреча прошла на полях 93-ей сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше.

Стороны обсудили ключевые аспекты и возможности развития партнерства, а также борьбу с организованной преступностью, терроризмом, киберпреступностью, нелегальной миграцией, торговлей людьми и наркотиками.

«Мы полны решимости продолжать работу и расширять наши взаимоотношения», — подчеркнул Бастрыкин.

Отдельное внимание на встрече было уделено созданию и разработке международных технологий, платформ и стандартов для обмена информацией между правоохранительными органами.

«Уверен, что специалисты СК России смогут привнести весомый вклад в эту важную деятельность, а также почерпнут зарубежный опыт инновационных разработок», — заявил глава СК РФ.

До этого сотрудники Интерпола задержали в Санкт-Петербурге бывшего главу прибалтийской компании за хищение €1 млн. Подозреваемого доставили в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.

Ранее Филиппины депортировали разыскиваемого по каналам Интерпола гражданина России.

