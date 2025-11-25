На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК обвинил двоих подростков в совершении теракта в Перми

СК: двое подростков обвиняются в совершении теракта на подстанции в Перми
Двоих подростков обвиняют в совершении теракта на подстанции в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение двум 17-летним подросткам в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 22 ноября несовершеннолетние с помощью промышленной горючей жидкости подожгли оборудование подстанции в Индустриальном районе Перми. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков на месте преступления.

Отмечается, что задание было выполнено за денежное вознаграждение от неизвестного, который связался с мальчиками через неназванный мессенджер. По решению суда, подростки заключены под стражу.

20 октября в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за совершенные в России диверсии и вербовку диверсантов среди несовершеннолетних. Наказания за диверсии и теракты фактически уравниваются, чем устраняется существующий «законодательный пробел» в этом отношении. Возраст привлечения к ответственности по «диверсионным» статьям Уголовного кодекса будет понижен с 16 до 14 лет, а максимально возможный срок заключения повысят вплоть до пожизненного. Эти меры объясняются ростом числа преступлений такого рода.

Ранее сообщалось, что подросткам из Тюмени грозит пожизненный срок за подготовку поджога.

