На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Больше половины мам не хотят получать дорогие подарки от своих детей

Flowwow: 34% мам испытывают неловкость из-за дорогих подарков от детей
true
true
true
close
shine.graphics/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиянок не хотели бы получать дорогие подарки от своих детей, поскольку считают такие презенты нерациональной тратой денег и испытывают при их получении чувство долга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Согласно данным исследования, 34% мам считают дорогие подарки нерациональными и испытывают при их получении неловкость. Для других 26% россиянок главную роль играет внимание, а не стоимость презента. Еще 28% считают, что ценные подарки являются знаком особой любви. Отмечается, что такого мнения чаще всего придерживаются жительницы Уфы, Казани и Краснодара.

При этом чаще всего подарки получают россиянки, воспитывающие детей от 7 до 10 лет (41%) и от 3 до 6 лет (28%). Кроме того, мамы подростков отмечают, что те преподносят им особенно запоминающиеся презенты, такие как комиксы про семью, трогательные видеоролики или собственный квест.

«Мы видим, как увеличивается спрос на подарки к Дню матери. Ежегодно он растет на 60%. Зачастую уже взрослые дети сопровождают свой подарок небольшой открыткой, где делятся тем, как они любят и ценят мам. Мы видим, что число таких символических жестов с каждым годом становится больше», — рассказала исполнительный директор Flowwow Вера Моденова.

Руководитель агентства по организации мероприятий «Kate event» и продюсерского центра для детей «T-kids», автор курса-сериала «Организатор мероприятий» Екатерина Красикова до этого рассказала, что размер денежного подарка на свадьбу может варьироваться в зависимости от бюджета мероприятия и достатка гостя. При этом, по ее словам, ориентироваться можно на формулу: стоимость плотного комплексного ужина в ресторане, умноженная на три.

Ранее стало известно, что больше половины россиян смотрят телевизор каждый день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами