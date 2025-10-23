Россиянам рассказали, сколько денег принято дарить на свадьбу

Размер денежного подарка на свадьбу может варьироваться в зависимости от бюджета мероприятия и достатка гостя, при этом ориентироваться можно на формулу: стоимость плотного комплексного ужина в ресторане, умноженная на три. Об этом kp.ru рассказала руководитель агентства по организации мероприятий «Kate event» и продюсерского центра для детей «T-kids», автор курса-сериала «Организатор мероприятий» Екатерина Красикова.

По ее словам, это примерная сумма на одного человека. Эксперт отметила, что свадьба представляет собой большой проект, который предусматривает расходы на аренду ресторана, меню, ведущего, фотографа, видеографа, декор, шоу-программу и других специалистов. Поэтому денежные подарки наиболее ценятся молодоженами.

«А вот с форматом целое поле для фантазии: кто-то сворачивает букеты из пятитысячных купюр; кто-то берет стеклянную банку и наполняет ее купюрами. А однажды гости наполнили деньгами зонтик и устроили денежный дождь», — добавила Красикова.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон до этого заявил «Газете.Ru», что стандартизированного расчета о том, как накопить деньги на празднование свадьбы, быть не может – все зависит от желания молодоженов. Чтобы устроить «глобальную свадьбу», стоит ориентироваться на зарплаты пары.

Ранее россиянам раскрыли мошеннические схемы с приглашениями на свадьбу и подарками молодоженам.