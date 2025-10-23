На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько денег принято дарить на свадьбу

Специалист Красикова: сумма денежного подарка на свадьбу вычисляется по формуле
true
true
true
close
DocPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Размер денежного подарка на свадьбу может варьироваться в зависимости от бюджета мероприятия и достатка гостя, при этом ориентироваться можно на формулу: стоимость плотного комплексного ужина в ресторане, умноженная на три. Об этом kp.ru рассказала руководитель агентства по организации мероприятий «Kate event» и продюсерского центра для детей «T-kids», автор курса-сериала «Организатор мероприятий» Екатерина Красикова.

По ее словам, это примерная сумма на одного человека. Эксперт отметила, что свадьба представляет собой большой проект, который предусматривает расходы на аренду ресторана, меню, ведущего, фотографа, видеографа, декор, шоу-программу и других специалистов. Поэтому денежные подарки наиболее ценятся молодоженами.

«А вот с форматом целое поле для фантазии: кто-то сворачивает букеты из пятитысячных купюр; кто-то берет стеклянную банку и наполняет ее купюрами. А однажды гости наполнили деньгами зонтик и устроили денежный дождь», — добавила Красикова.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон до этого заявил «Газете.Ru», что стандартизированного расчета о том, как накопить деньги на празднование свадьбы, быть не может – все зависит от желания молодоженов. Чтобы устроить «глобальную свадьбу», стоит ориентироваться на зарплаты пары.

Ранее россиянам раскрыли мошеннические схемы с приглашениями на свадьбу и подарками молодоженам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами