В Омске отец полтора года избивал дочь

В Омске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в истязании несовершеннолетней дочери, мужчина полтора года избивал девочку. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 41-летний житель Омска с июля 2023 года по февраль 2025 года систематически избивал 15-летнюю дочь. Мужчина бил ребенка проводом, щипал и сдавливал ей шею руками.

О происходящем в семье узнала бабушка девочки и обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого в истязании задержали, было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Курске опекун избивала девятилетнюю девочку-инвалида. 51-летняя обвиняемая оформила опеку над девятилетней девочкой. Ребенок-инвалид нуждался в паллиативной помощи и не мог самостоятельно обслуживать себя. Опекун применяла к несовершеннолетней недопустимые методы воспитания. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ребенка поместили в социальное учреждение. Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее в Архангельске отец полтора года истязал семилетнего сына.