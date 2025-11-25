На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге мужчина оскорблял россиян в комментариях и попал под суд

Depositphotos

В Петербурге перед судом предстал мужчина, который писал комментарии с оскорблениями в отношении россиян. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина неоднократно публиковал в одном из мессенджеров комментарии, в которых в различной форме оскорблял граждан России, выражая тем самым явное неуважение к обществу и государству. Эти записи находились в открытом доступе.

Нарушителя привлекли к ответственности по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Отмечается, что подсудимый признал свою вину.

До этого студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО. Она поспорила с одногруппниками в чате и дала понять, что негативно относится к общему знакомому, находящемуся на СВО.

Ранее российской блогерше, оскорбившей российскую армию, назначили арест за вещества.

