Врач объяснил, как не стоит лечить насморк у детей

Врач Лесков: детям не стоит промывать нос без рекомендаций специалиста
Shutterstock

При лечении насморка у ребенка нельзя использовать для промывания спреи, не соответствующие возрастной категории. Об этом «Москве 24» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

Он пояснил, что слишком большое давление может привести к осложнению.

«У младенцев давления вообще не должно быть. Им можно только, например, закапывать физраствор, а затем сразу удалять все содержимое аспиратором», — подчеркнул врач.

По его словам, с шести лет можно использовать для промывания системы, в которых раствор заливается равномерно в один носовой ход и вытекает через другой. Однако Лесков отметил, что в целом промывать нос без рекомендации врача не стоит, чтобы не допустить осложнений. Специалист также призвал не прибегать к народным методам, которые могут стать причиной ожога слизистой.

Врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Нияз Мухамадьяров до этого рассказал «Газете.Ru», что среди частых ошибок пациентов в лечении насморка — длительное применение сосудосуживающих средств. Несмотря на то, что они позволяют практически моментально восстановить дыхание, их применение более семи дней может приводить к зависимости организма от этих препаратов.

Ранее россиян предупредили, что сосудосуживающие капли от насморка вредят зрению и сердцу.

