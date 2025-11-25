В Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках

Губернатор Анохин: в Смоленской области аборты будут делать только в госклиниках

Решение о переводе процедуры прерывания беременности только в государственные клиники в Смоленской области связано прежде всего с заботой о здоровье женщин, сообщил губернатор Василий Анохин. Его слова передает РИА Новости.

По словам главы региона, власти налаживают сотрудничество с частными клиниками в этом направлении и достигают полного взаимопонимания с бизнесом. Во время прямого эфира во вторник Анохин, отвечая на вопрос о запрете на аборты в частных медицинских учреждениях региона, пояснил, что цель — не запретить, а прекратить этот вид услуг.

«Вот придет семья из нашего маленького района, она даже не знает, какие меры поддержки мы даем. У нас там порядка 70 мер поддержки. Мы ее точно можем обеспечить, сохранить, дать жилье, работу гарантированно. И неужели в частной клинике где-нибудь в нашем небольшом районе это скажут?» — уточнил Анохин.

Еще одна причина, по словам губернатора, — высокая квалификация врачей в государственных клиниках: например, в перинатальном центре могут проводить сложные операции, в то время как в частных клиниках за такие не берутся. Также в качестве причины Анохин назвал методы работы частных клиник. По его информации, некоторые заведения не используют медикаментозное вмешательство, а ограничиваются медицинскими препаратами.

До этого в РФ ввели запрет на склонение к абортам почти в 30 регионах.

Ранее в Саратове за женскими консультациями закрепили священников.