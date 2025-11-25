Грабитель украл у пожилой россиянки сумку с капустой

В Рыбинске грабитель украл у пенсионерки сумку с капустой и попал под статью

В Рыбинске 75-летняя женщина заявила в полицию о том, что на нее напал неизвестный мужчина и ограбил. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ярославской области.

По словам потерпевшей, агрессор набросился на нее, когда она шла по улице. Мужчина повалил ее на землю, выхватил у нее сумку и скрылся. В сумке, как отметила женщина, у нее лежали семь тысяч рублей, ключи от квартиры и кочан капусты.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – ранее судимый местный житель 1980 года рождения. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что проследовал за пенсионеркой, напал на нее и выхватил сумку из рук», — рассказали в ведомстве.

Задержанный пояснил, что потратил украденные деньги на спиртное и алкоголь, а остальное выбросил. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ.

