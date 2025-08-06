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Россиянин с костылем и отверткой напал на пенсионерку на железнодорожной станции

В Подмосковье будут судить мужчину, который напал с отверткой на пенсионерку
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Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

В Калужской области перед судом предстанет житель Москвы, который ограбил пенсионерку на железнодорожной станции, злоумышленник напал с костылем и отверткой на пожилую женщину. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, пьяный фигурант увидел сидевшую на скамейке 80-летнюю пенсионерку и попытался украсть у нее сумочку. Женщина оказала сопротивление, злоумышленник отнял у нее костыль и начал наносить им удары, повалив пожилую женщину на землю он угрожал ей отверткой.

Выхватив сумку мужчина попытался скрыться, но за ним бросился муж потерпевший, мужчине удалось вырвать сумочку из рук нападавшего. Налетчику удалось сбежать. Спустя несколько дней его задержали на одной из станций московского метрополитена. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое. Материалы расследования переданы с уд, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее пьяная россиянка 60 раз ударила ножом знакомую.

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