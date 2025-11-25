На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, при каких условиях россияне готовы отказаться от мяса

kp.ru: 31% россиян могут отказаться от натурального мяса в пользу искусственного
true
true
true
close
Shutterstock

Около трети опрошенных россиян готовы отказаться от употребления натурального мяса в пользу искусственных продуктов. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 19% респондентов готовы начать употреблять искусственное мясо, если его польза будет научно доказана. Однако они еще не уверены, что продукт удастся создать не только вкусным, но и полезным. Другие 9% опрошенных признались, что для них главную роль играет вкус мяса. Поэтому если синтетический продукт окажется вкуснее натурального, они готовы перейти на него. Участники опроса отметили, что сегодня уже продается большое количество «химии», поэтому можно выпустить и искусственные мясные продукты.

Еще 3% респондентов заявили, что могут отказаться от употребления натурального мяса, если цена на синтетический продукт окажется значительно ниже. По мнению этих участников опроса, мясо является достаточно дорогим, но незаменимым товаром, поэтому стоит создать более доступный аналог.

При этом 67% россиян отметили, что не готовы отказаться от употребления натурального мяса ни при каких условиях.

Оставшиеся 2% респондентов проголосовали за вариант «другое», объяснив, что допускают переход на искусственный продукт лишь в том случае, если натуральное мясо исчезнет с рынка.

Ранее россиян предупредили об опасности неправильной разморозки мяса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами