Стало известно, при каких условиях россияне готовы отказаться от мяса

Около трети опрошенных россиян готовы отказаться от употребления натурального мяса в пользу искусственных продуктов. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 19% респондентов готовы начать употреблять искусственное мясо, если его польза будет научно доказана. Однако они еще не уверены, что продукт удастся создать не только вкусным, но и полезным. Другие 9% опрошенных признались, что для них главную роль играет вкус мяса. Поэтому если синтетический продукт окажется вкуснее натурального, они готовы перейти на него. Участники опроса отметили, что сегодня уже продается большое количество «химии», поэтому можно выпустить и искусственные мясные продукты.

Еще 3% респондентов заявили, что могут отказаться от употребления натурального мяса, если цена на синтетический продукт окажется значительно ниже. По мнению этих участников опроса, мясо является достаточно дорогим, но незаменимым товаром, поэтому стоит создать более доступный аналог.

При этом 67% россиян отметили, что не готовы отказаться от употребления натурального мяса ни при каких условиях.

Оставшиеся 2% респондентов проголосовали за вариант «другое», объяснив, что допускают переход на искусственный продукт лишь в том случае, если натуральное мясо исчезнет с рынка.

