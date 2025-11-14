На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена бросила потратившего все свои деньги на нее мужа, когда он лишился престижной работы

SCMP: китаянка бросила мужа, когда он лишился престижной работы
Мужчина из Китая потерял все свои деньги, спонсируя жену, и был брошен, лишившись престижной работы, пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Цяньцянь, выпускник престижного Чжэцзянского университета, стал героем китайских соцсетей после публикации о его неудавшемся браке. Мужчина зарабатывал около $7000 в месяц, работая «белым воротничком» в госпредприятии Ханчжоу, и практически все тратил на свою жену, с которой познакомился в онлайн-играх.

Пять лет назад он потерял работу и стал курьером. После этого супруга подала на развод. По словам Цяньцянь, она любила не его, а его кошелек. Женщина не работала и жила за счет мужа: покупала одежду, делала косметические операции и приобретала дизайнерские сумки.

Чтобы покрывать ее траты, китаец даже продал собственную квартиру.

«Когда мы развелись, у меня не осталось ни денег, ни имущества», — признается он.

Теперь мужчина доставляет еду и говорит, что ему «одиноко, но свободно». История вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях. Комментаторы разделились: одни считают, что Цяньцянь сам виноват в том, что «покупал любовь», другие сочувствуют и отмечают, что он потерял не деньги, а годы жизни.

Ранее женщина в Китае тайно потратила $140 тыс. своего бойфренда на пластические операции.

