«Призрак» в форме украинского бойца обнаружили в Курской области

«Северный Ветер» показал фото с останками бойца ВСУ, превратившимися в прах
Евгений Малолетка/AP

В сети опубликовали фотографию с останками украинского бойца, который участвовал в боях в Курской области. Кадр опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

На снимке можно увидеть то, что осталось от военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) спустя время. В частности, показаны части формы бойца: куртка и штаны. Сам солдат превратился в прах.

«Вещи очередного украинского оккупанта, внутри которых когда-то был солдат ВСУ», — говорится в публикации.

По данным канала, шансы на опознание бойца в этом случае близки к нулю. В посте подчеркнули, что избежать такого исхода можно было, сдавшись в плен российской армии.

До этого в приграничной зоне Курской области были найдены останки украинского военнослужащего Виталия Шульца. Находку сделали инженерные подразделения при разминировании у села Погребки — района, где ранее велись бои с 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Личность военнослужащего удалось установить по жетону: Шульц Виталий Викторович. После экспертизы останки передадут украинской стороне.

Ранее в сеть выложили документы бойца ВСУ, чье тело «полностью растворилось в русской земле».

