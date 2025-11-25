На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко призвала сделать «модным» рождение детей с 18 лет

Матвиенко: рождение детей сразу после достижения 18 лет должно стать нормой
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Среди россиян должно стать нормой начинать рожать детей сразу после достижения совершеннолетия, а не в 28-29 лет. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью MK.ru.

«Я считаю, что самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет», — выразила свою точку зрения Матвиенко.

По мнению сенатора, успешным должен считаться тот человек, у которого большая и дружная семья. Матвиенко подчеркнула, что иметь детей «должно стать модно». Она считает, что нельзя откладывать рождение детей на потом, так как «потом» может не случиться по медицинским и другим показателям.

Согласно опросу, проведенному редакцией «Т—Ж», для бездетных семей в России главным препятствием для появления ребенка является отсутствие собственного жилья, то есть жизнь с родителями или на съемной квартире. Семьям с одним ребенком чаще всего нужна хотя бы двухкомнатная квартира, семьям с тремя детьми — четыре комнаты или больше.

Ранее в администрации президента РФ оценили демографическую ситуацию в мире.

