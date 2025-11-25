Россияне рассказали, почему откладывают рождение детей

Почти половина (45%) бездетных пар в России откладывают рождение детей до улучшения жилищных условий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Т—Ж» (есть у «Газеты.Ru»).

Среди живущих в арендованном жилье таковых 58%, в собственной однокомнатной квартире — 44%, в собственной двухкомнатной — 32%.

Респондентов просили представить ситуацию, что жилищные условия улучшились. В ответ на вопрос «как вы считаете, это ускорит появление ребенка? Первого или еще одного» 58% респондентов ответили «да» или «скорее да», в том числе среди бездетных — 62%, среди имеющих одного ребенка — 50%, среди имеющих двух детей — 44% и даже среди имеющих трех и больше детей — 47%. То есть даже многодетные семьи готовы заводить еще детей — но только при улучшении жилищных условий.

Ответы на этот вопрос в большей степени зависят не от наличия детей, а от текущих жилищных условий. Среди семей с одним ребенком, которые живут в собственной однушке, 67% считают, что улучшение жилищных условий ускорит появление второго ребенка. Среди живущих в двушке — 52%, в трешке — 39%. То есть среди семей с одним ребенком именно тем, кто живет в однушке, увеличение жилплощади поможет принять решение о заведении второго ребенка.

Для бездетных семей главное препятствие для появления ребенка — отсутствие собственного жилья, то есть жизнь с родителями или на съемной квартире. С появлением собственной недвижимости доля ждущих улучшения жилищных условий для продолжения рода резко сокращается. Семьям с одним ребенком чаще всего нужна хотя бы двухкомнатная квартира, семьям с тремя детьми — четыре комнаты или больше.

Наиболее высокая доля семей, для которых жилье является одним из основных препятствий для заведения детей, наблюдается среди бездетных пар, живущих в арендованном жилье (76%), в собственной однокомнатной квартире (63%), а также семей с одним ребенком, которые живут в собственной однушке (67%). Эти сегменты семей больше всего нуждаются в улучшении жилищных условий.

Совсем не важным жилищный вопрос для решения о детях считают около 10% опрошенных среди арендаторов и владельцев однокомнатных квартир и около 20% владельцев квартир с двумя комнатами или больше.

С возрастом растет доля тех, кто считает вопрос жилья непринципиальным для решения о детях. Даже если взять сопоставимые группы — бездетные пары, которые живут в арендованном жилье, — получится, что средний возраст откладывающих рождение детей до улучшения жилищных условий — 28,6 года, а средний возраст считающих, что вопрос жилья вообще не важен, — 32,6 года.

В опросе приняли участие 268 бездетных пар и 146 семей с детьми, то есть почти 1 тыс. россиян. 31% респондентов снимают жилье, 9% живут с родителями одного из партнеров, 56% — в собственном жилье (в том числе 19% в однокомнатных квартирах, 22% — в двухкомнатных, 16% — в квартирах и домах большей комнатности).

