80-летняя женщина задушила парализованного сына, за которым ухаживала 50 лет

В Тайване 80-летняя мать убила своего парализованного сына, за которым больше не могла ухаживать. Об этом сообщает ETtoday News.

Жительница Тайбэя ухаживала за больным сыном в течение 50 лет, но в 2023 году убила его из-за истощения и чувства безысходности. В младенчестве сын женщины перенес пневмонию, вызванную менингитом и полиомиелитом, что привело к параличу и тяжелой психической инвалидности.

Мать долгое время была его единственным опекуном. В апреле 2023 года у пенсионерки диагностировали COVID-19, и во время изоляции она осознала, что не сможет заботиться о сыне вечно. В порыве горя и отчаяния утром 12 мая она сначала вложила сыну в рот красный конверт с деньгами, а затем убила его собственными руками.

Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы, однако президент Тайваня уже ходатайствовал о ее помиловании. По словам экспертов, что традиция вкладывать в рот умершему деньги является последним проявлением любви к нему. Это также символизирует благословение для умершего на благополучную жизнь в загробном мире.

