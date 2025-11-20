Пьяная петербурженка задушила дочь и спрятала сумку с ее телом в диван

В Петербурге мать задержали за убийство младенца и попытку скрыть тело в диване

Жительницу Петербурга обвинили в убийстве собственной дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире дома на Апраксином переулке. По предварительным данным, женщина задушила младенца, после чего спрятала в сумку, положила в диван и сбежала с места.

Спустя некоторое время отец девочки пришел домой и обнаружил мертвого ребенка.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве ребенка, ей уже предъявили обвинения, вскоре ей изберут меру пресечения.

«Следствие ходатайствует об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Известно, что в момент совершения преступления петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она состояла на учете, так как не исполняла родительские обязанности должным образом.

Следователи также проверят представителей ответственных органов, которые наблюдали за семьей. Сотрудники СК дадут правовую оценку работе специалистов.

