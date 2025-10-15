Пьяный спор рязанских супругов о Сергее Есенине чуть не обернулся поножовщиной

В Рязанской области спор супругов о Есенине чуть не обернулся поножовщиной

В Рязанской области мужчина угрожал супруге ножом из-за пьяного спора о поэте Сергее Есенине. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в доме в городе Рыбное, где 46-летний местный житель и его 41-летняя супруга вместе выпивали. В какой-то момент между ними возник спор, точную причину которого установить не удалось, но в перепалке фигурировало имя поэта Есенина. В качестве последнего аргумента мужчина схватил нож и начал угрожать жене физическим устранением.

Испугавшись за свою жизнь, женщина спряталась от мужа и позвонила в полицию. Прибывшие стражи порядка изъяли у агрессора острый предмет и доставили его в отдел.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сосед с ножом пытался ворваться в квартиру беременной девушки в Петербурге.