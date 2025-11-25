В Тюмени покупательница бросила банку в лицо продавщице и сломала ей нос

В Тюмени разыскивают женщину, которая сломала нос продавщице. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Инцидент произошел вечером 16 ноября в продуктовом магазине на Мысу. На кадрах видно, как агрессивная посетительница взяла банку, стоявшую на витрине, и швырнула ее в лицо продавцу. Далее она столкнула на пол вторую банку и назвала пострадавшую «неадекватной». В итоге покупательницу выпроводили на улицу двое мужчин.

У продавца оказался сломан нос и травмирован висок. Она обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию. Однако работодатель не стал выплачивать женщину компенсацию, так как нападавшую до сих пор не задержали.

«Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения. Анонимность гарантируем», — говорится в сообщении.

