Посетитель ресторана напал с ножом на женщину-повара из-за недовольства едой

В Мьянме гость ресторана расправился с поваром из-за невкусного блюда

В Малайзии мужчина ранил ножом женщину-повара из-за невкусной еды. Об этом пишет World of Buzz.

Инцидент произошел 16 ноября в малайзийском штате Пенанг. По данным местной полиции, 40-летняя женщина, работающая шеф-поваром в ресторане тайской кухни, получила ранение ножом.

На пострадавшую напал посетитель ресторана, заявивший, что приготовленная ею еда невкусная. Муж женщины и ее друг также получили телесные повреждения.

Подозреваемый пришел на ужин вместе с друзьями. Предположительно, они были пьяны и остались недовольны поданной едой. Посетителям было предложено покинуть заведение, но один из них зашел на кухню и ударил жертву ножом.

Сотрудники полиции арестовали нападавшего и его брата недалеко от места происшествия. Их заключили под стражу. Ведется следствие.

