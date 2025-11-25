На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Избитого и истощенного мальчика с годовалой сестрой нашли в российской квартире

В Якутии избитого и истощенного мальчика с годовалой сестрой нашли в квартире
true
true
true

В Якутии истощенного мальчика в синяках и его годовалую сестру обнаружили в квартире жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 16 ноября — жилец дома на Молодежной улице сообщил правоохранителям о подозрительном шуме и плаче детей, которые доносились из соседней квартиры. На место выехала участковый уполномоченный.

Когда сотрудница полиции прибыла, в жилище находились шестилетний мальчик, его годовалая сестра, мать детей и ее сожитель. При этом все руки малолетнего были в синяках — по словам ребенка, мать избивала его за то, что тот «падал».

В результате обоих детей поместили в педиатрическое отделение районной больницы. У мальчика диагностировали физическое истощение — при росте в 98 сантиметров он весит 13 килограммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянку, бросившую сына-младенца об пол, арестовали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами