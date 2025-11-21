На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянку, бросившую сына-младенца об пол, арестовали

Петербурженку, бросившую сына-младенца об пол, арестовали
true
true
true
close
Shutterstock

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд заключил под стражу Марию Лущенкову, которую обвиняют в расправе над младенцем. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, 18 ноября, обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на своего сына 2025 года рождения и избила его.

«Лущенкова не менее одного раза бросила ребенка на поверхность пола, чем причинила ему закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей свода черепа и кровоизлияние», — рассказали в пресс-службе, добавив, что младенец не выжил.

20 ноября женщину задержали. В суде отметили, что она возражала против меры пресечения.

Ранее в Петербурге избрали меру пресечения матери, которая в состоянии наркотического опьянения расправилась с дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами