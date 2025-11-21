Россиянку, бросившую сына-младенца об пол, арестовали

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд заключил под стражу Марию Лущенкову, которую обвиняют в расправе над младенцем. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, 18 ноября, обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на своего сына 2025 года рождения и избила его.

«Лущенкова не менее одного раза бросила ребенка на поверхность пола, чем причинила ему закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей свода черепа и кровоизлияние», — рассказали в пресс-службе, добавив, что младенец не выжил.

20 ноября женщину задержали. В суде отметили, что она возражала против меры пресечения.

Ранее в Петербурге избрали меру пресечения матери, которая в состоянии наркотического опьянения расправилась с дочерью.