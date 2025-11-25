В Челябинске строители во время работ откопали арсенал мин и гранат

В центральной части Челябинска рабочие обнаружили партию взрывоопасных предметов, после чего на место прибыли сотрудники ОМОНа «Атом» регионального управления Росгвардии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что опасные предметы заметили рабочие, которые проводили земляные работы экскаватором возле дома на улице Блюхера. Когда ковш поднял очередную порцию грунта и строители увидели гранаты, они сразу сообщили о находке правоохранителям.

По данным Росгвардии, в земле находились три гранаты Ф-1, одна минометная мина калибром 120 мм и 17 боевых головных взрывателей, представлявших потенциальную угрозу для жителей. После исследования весь арсенал вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом. В итоге Бойцы обследовали и обезвредили 21 боеприпас.

До этого на Кубани возле одного из сел обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Ранее в Калининградской области спасатели выкопали и подорвали авиабомбу времен ВОВ.