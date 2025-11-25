В Уфе выходивший из автобуса 87-летний пенсионер лишился руки

Водитель автобуса в Уфе прищемил пенсионеру руку и лишил его конечности

В Уфе наказали водителя автобуса, по вине которого пенсионер лишился руки. Об этом сообщает прокуратура республики Башкортостан.

В декабре прошлого года водитель городского автобуса высаживал пассажиров на остановке «Стеклонит». Не дождавшись полного закрытия дверей, мужчина начал движение.

«В этот момент выходивший 87-летний мужчина упал и оказался под задним колесом, а подсудимый продолжил маршрут. В результате происшествия пострадавший лишился правой руки», — говорится в сообщении.

В отношении водителя возбудили дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Подсудимый не признал свою вину.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года года.

Ранее в Карелии врачи сохранили девушке оторванную на производстве руку.