В Карелии врачи сохранили девушке оторванную на производстве руку

Карельские врачи пришли девушке руку, попавшую в агрегат на производстве

В Карелии спасли руку девушки, попавшую в агрегат на производстве. Об этом рассказали в Минздраве республики.

Несчастный случай произошел в Сортавале. Пациентку с оторванной рукой в течение 20 минут доставили в Сортавальскую центральную районную больницу. Там ей установили временный шунт из стерильной капельницы, который стал временной артерией и веной для сохранения жизнеспособности конечности.

Операцию по реплантации оторванной руки, которая длилась около четырех часов, проводили специалисты из Петрозаводска — сосудистый хирург Юлия Пранкатьева и заведующий ортопедическим отделением Олег Акимов. Она прошла успешно.

Теперь пострадавшей предстоит длительное восстановление. В ближайшее время ее планируют перевести в федеральный центр для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее россиянину с переломом ампутировали стопу после отказа в госпитализации.