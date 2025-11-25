В Госдуме предложили ввести штрафы для любителей зимней рыбалки

В России следует оценить поведение любителей зимней рыбалки, которые регулярно нарушают правила безопасности и выходят на лед вопреки предупреждениям. Если человек систематически игнорирует призывы МЧС, ставя себя и окружающих людей в опасные условия, то логично будет наказать его штрафом, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат согласилась, что зачастую люди могут не учесть опасные погодные условия, особенно на фоне наблюдаемого в последние годы потепления. Многие к этому не готовы, поэтому рискуют оказаться в опасной ситуации из-за отколовшейся льдины. Однако если речь идет о систематических нарушениях и игнорировании предупреждений, то нужно принимать меры, считает Бессараб.

«Возможно, если у человека третий-пятый случай, когда он пошел на льдину, то и стоит штрафовать, — подчеркнула она. — Но каждый необходимо расследовать, поскольку эти действия уже представляют общественную опасность. Тут можно и административные барьеры возвести».

Однако большинства добросовестных рыбаков такие нормы касаться не должны, отметила парламентарий.

Установить штрафы за выход на неокрепший лед могут регионы, в КоАП такие нормы не предусмотрены, уточнили в пресс-службе МЧС. В ведомстве россиян призвали быть предельно осторожными, не выходить на неокрепший лед и не выводить на него технику, не игнорировать соответствующие предупреждения, а также следить за детьми – важно предупредить их об опасности выхода на лед.

Напомним, на днях в Новосибирской области спасли 13 рыбаков, дрейфовавших на оторвавшейся льдине. Как сообщили в МЧС региона, любители подледного лова проигнорировали запрет выхода на лед и, несмотря на непогоду, отправились на Новосибирское водохранилище. Днем часть ледяного покрова отделилась, и они оказались в 1,5-2 километрах от берега. Всех рыбаков доставили на берег, никто из них не пострадал.

Ранее рыбаки провели ночь на льдине посреди реки в Иркутской области.