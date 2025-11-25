Дочь подала ложное заявление об изнасиловании после ссоры с родителями

В Малайзии дочь выдумала изнасилование после ссоры с родителями из-за прогулок

В Малайзии дочь подала ложное заявление об изнасиловании после того, как ее отругали родители за поздние прогулки, пишет World of Buzz.

Офицеры установили, что заявление 25-летней безработной женщины об изнасиловании оказалось ложным. Женщина обратилась в полицию, утверждая, что вечером незнакомый мужчина якобы изнасиловал ее в своем автомобиле.

Однако расследование Королевской полиции Малайзии (PDRM) показало, что женщина выдумала историю после того, как родители отчитали ее за позднее возвращение домой.

Следователи напомнили, что подача ложного заявления является преступлением по статье 182 Уголовного кодекса Малайзии. За такое нарушение предусмотрено до шести месяцев тюрьмы.

Правоохранители также призывают граждан не делать ложных заявлений, поскольку это отвлекает полицию от помощи настоящим жертвам преступлений.

