Женщина симулировала лейкемию ради выплаты страховки и попала в тюрьму

Daily Mail: британка симулировала лейкемию ради страховки и получила срок
Медсестра из Ланаркшира Аманда Мьюир приговорена к двум годам тюрьмы за масштабное мошенничество, в ходе которого она инсценировала лейкемию, чтобы получить более £180 тысяч пенсионных выплат, пишет Daily Mail.

Бывшая неонатальная медсестра из больницы Уишоу (Wishaw General Hospital) брила голову и даже принимала препараты для похудения, чтобы выглядеть как человек, проходящий химиотерапию. Она также убедила Национальную службу здравоохранения выписать ей морфин и другие лекарства.

Согласно материалам суда, Мьюир представила в Шотландское пенсионное агентство 16 поддельных писем, якобы подписанных консультантом частной клиники, в которых подтверждалось ее «заболевание». Однако в августе 2024 года один из медицинских сотрудников заметил несоответствия в ее документации и связался с указанным врачом. Консультант подтвердил, что Мьюир никогда не лечилась у него, а подписи на письмах — фальшивые.

Полиция арестовала женщину, а в ее доме следователи нашли шаблоны поддельных писем и копию оригинального заключения врача, в котором говорилось, что рака у нее нет.

Адвокат Мьюир, Джонатан Кроу, сообщил, что у его подзащитной диагностировано «искусственное расстройство» — психическое заболевание, при котором человек сознательно симулирует болезнь.

Аманда признала вину и согласилась вернуть оставшиеся £100 тысяч. Несмотря на это, суд приговорил женщину к реальному сроку, а рассмотрение дела о конфискации незаконно полученных средств назначено на декабрь.

Ранее женщину приговорили к реальному сроку за дважды разыгранную перед партнером беременность.

