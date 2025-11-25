Турэксперт раскрыл россиянам способ сэкономить до 70% на поездке в Китай

Россияне могут значительно сэкономить на поездке в Китай, если правильно рассчитают время для приобретения авиабилетов. С 23 декабря цены на них начнут повышаться – они станут дороже на 50-70%, поэтому если спланировать поездку сейчас, не дожидаясь конца декабря, можно приобрести билеты значительно выгоднее, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Авиабилеты под Новый год дорожают на 50-70%. К сожалению, российские компании продают билеты на 20% дороже, чем китайские. Это гигантская разница, поэтому люди выбирают китайских перевозчиков», — отметил турэксперт.

Это касается эконом-класса, так как бизнес-класс по умолчанию дороже вдвое, а то и втрое, добавил он.

Что касается наиболее популярных у россиян направлений, то лидируют Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Харбин. Реже всего россияне летят в Урумчи, а возглавляют рейтинг традиционно южные и юго-восточные регионы. В целом Китай подходит для путешествий в течение всего года – так, например, сейчас Шанхай готовится к новогодним праздникам, поэтому можно увидеть то, что недоступно для туристов летом.

«Китайцы хитрят, они делают Новый год для всего мира, они прекрасно понимают, что у людей выходные дни именно в январе. Они уже ставят елки, украшения для иностранных туристов. Поэтому цены начнут расти уже 23 декабря», — заключил Мкртчян.

До этого директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев рассказал, что в предстоящие новогодние праздники Китай войдет в пятерку наиболее популярных стран среди российских туристов. Такие прогнозы аналитики делают на основе количества бронирований – уже сегодня на начало января этот показатель вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом, отметил он. По данным на середину ноября, доля Поднебесной на длинные январские выходные достигла 7%, а это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году в это же время.

