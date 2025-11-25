На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработают модели легких самолетов для внутренних авиалиний

В России для внутренних маршрутов разработают до пяти моделей легких самолетов
true
true
true
close
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Для внутренних маршрутов в России планируется разработать от двух до пяти моделей легких самолетов. Об этом пишут «Известия».

В публикации сообщается, что Объединенная авиастроительная компания (ОАК) готова поддержать малые конструкторские бюро в разработке, сертификации и организации на своих предприятиях их массового серийного производства. Предполагается, что самолеты будут вмещать в себя по 5–9 пассажиров и смогут работать на региональных маршрутах до 600 км.

Перед тем, как проект будет запущен, предполагается до первого квартала 2026 года проанализировать спрос на такие воздушные суда и подсчитать объем рынка малой авиации. Такую задачу в рамках заседания Экспертного совета по авиапромышленности при Госдуме поставил глава ОАК Вадим Бадеха. Он поручил не только оценить объем рынка, но и требующуюся линейку самолетов.

В этой работе будут участвовать небольшие конструкторские бюро (КБ) и фирмы, которые уже занимались проектированием и постройкой самолетов, аналогичных американскому малому самолету Cessna.

Чтобы ускориться в этом вопросе, могут быть созданы альтернативные сертификационные центры. Предложения об этом будет направлено в Росавиацию.

До этого ОАК запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. В публикации утверждается, что наиболее близким к разработанному самолету является Boeing 787-9 Dreamliner.

Воздушное средство будет предназначено для перевозки пассажиров, багажа и дополнительной платной нагрузки на регулярных коммерческих рейсах. Такие самолеты способны вмещать 236, 281 и 320 пассажиров, говорится в документе.

Ранее в «Ростехе» заявили, что Россия переходит на импортозамещенную авиатехнику.

