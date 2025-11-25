На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка повредила ногу, прогуливаясь у Агурских водопадов, ей потребовалась помощь МЧС

В Сочи спасатели помогли женщине, которая травмировала ногу на водопадах
true
true
true

В Сочи сотрудники МЧС спасли женщину, которая повредила ногу во время горной прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе городской службы спасения.

Инцидент произошел на Агурских водопадах. Как рассказали спасатели, на телефон экстренных служб позвонила девушка и рассказала, что ее мать повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться.

«Дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда №1 отправилась к месту происшествия. Прибыв на место, спасатели оказали женщине первую помощь, погрузили на носилки и вынесли из леса», — рассказали в пресс-службе.

На выходе из леса спасатели передали пострадавшую сотрудникам скорой помощи.

Ранее в Сочи спасатели помогли выбраться из ущелья семье с полугодовалым малышом.

