Женщина потребовала с мужа компенсацию за измену и осталась ни с чем

Жительница Тайваня потребовала у мужа деньги за измену, но не смогла ее доказать
true
true
true
close
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

В Тайване женщина пыталась засудить мужа, обвинив его в измене, но проиграла из-за любви к нему. Об этом сообщает издание ETtoday.

Пара из Тайчжуна состояла в браке более 50 лет, но осенью прошлого года женщина уличила мужа в измене. Она утверждала, что стала свидетельницей того, как ее супруг занимался сексом с вьетнамкой в их доме, однако была «слишком мягкосердечна», чтобы сделать фото и использовать их в качестве доказательства.

Женщина получила доступ к перепискам мужа с предполагаемой любовницей и подала иск, требуя возмещения ущерба в размере 800 тыс. новых тайваньских долларов (более 2,08 млн рублей — прим. ред.). Супруг заявительницы настаивал, что у него не было любовницы и он не разговаривал по ночам по телефону.

Рассмотрев дело, судья окружного суда постановил, что представленных доказательств недостаточно, и отклонил иск. Как отмечается, затянувшееся судебное разбирательство оставило женщину без средств к существованию.

Ранее блогершу обязали заплатить $1,75 млн за соблазнение чужого мужа.

