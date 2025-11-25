В Германии возбудили дело против 100-летнего охранника нацистского лагеря

В Германии будут судить 100-летнего охранника лагеря за расправы над пленными

В Германии возбудили дело в отношении 100-летнего мужчины, обвиняемого в преступлениях нацистов, сообщает Stern.

Прокуратура Дортмунда расследует дело бывшего охранника нацистского лагеря для военнопленных Stalag VI A в Хемере. Его подозревают в участии в расправах над военнопленными в период с декабря 1943 по сентябрь 1944 года.

В лагере содержались военнопленные из оккупированных стран, в основном из СССР, которые страдали от тяжелых условий жизни, болезней и голода. Stalag VI A был создан в 1939 году и стал одним из крупнейших лагерей, где содержались около 100 тыс. заключенных, они занимались тяжелым принудительным трудом в горнодобывающей отрасли.

Расследование продолжается, какое наказание грозит бывшему охраннику, не уточняется.

Ранее в Молдавии открыли памятник пособникам нацистов.