В молдавском селе Слобозия Маре был установлен еще один монумент, посвященный пособникам нацистского режима. Об этом сообщил руководитель Национального координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович в Telegram-канале.

По словам Петровича, ассоциация Monumentum, известная своей деятельностью по героизации нацизма, открыла памятник солдатам нацистской Румынии, павшим летом 1941 года в ходе вторжения в Советский Союз.

«Фальсификаторы традиционно обозначили пособников Гитлера «героями-освободителями» <...> Это уже 4-й объект, открытый в честь румыно-фашистских оккупантов за последний месяц», — написал Петрович.

Он также сообщил, что в церемонии открытия памятника приняли участие почетный караул и военный оркестр департамента пограничной службы Молдавии, представители Бессарабской митрополии (являющейся частью Румынской православной церкви), местные власти и дети.

Поисковик выразил обеспокоенность тем, что именно на детей рассчитана эта «чудовищная фальсификация», направленная на обеление и героизацию нацистских захватчиков, что, по его мнению, представляет собой долгосрочную стратегию.

