Россиянам рассказали о правильном выборе и хранении овощей

Выбирать овощи и фрукты лучше в магазине. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятерочка» Елена Генералова.

По ее словам, это гарантирует соблюдение санитарных норм, температурного режима и наличие сертификатов.

«При выборе овощей важно смотреть на цвет, плотность и запах. Даже небольшая плесень делает продукт опасным. Выбирать стоит сезонную продукцию, чтобы получить максимальное количество полезных веществ. В свой сезон овощи и фрукты растут в естественных условиях на открытом грунте, без дополнительных удобрений и искусственного света», — отметила руководитель отдела качества импортных поставок ТС5 Ирина Пляшко.

Генералова подчеркнула, что сезонные продукты дешевле привозных, так как они сразу попадают на прилавки, минуя долгую транспортировку. Например, арбузы лучше покупать в августе, тыкву, кабачки и капусту — осенью, а морковь и свеклу — зимой.

Она также рассказала, как сохранить свежесть продуктов дома. По ее словам, морковь и свеклу рекомендуется хранить в холодильнике, картофель — в прохладном и темном месте, а лук и чеснок — в ящиках с вентиляцией. Огурцы лучше оставлять при комнатной температуре, а помидоры — на тарелке плодоножкой вверх.

«Чтобы овощи и фрукты дозрели, храните их в бумажном пакете и положите туда созревший плод, например, яблоко, грушу или банан. Они выделяют этилен, и созревание происходит быстрее», — пояснила Генералова.



Эксперт также предупредила, что нельзя хранить продукты в полиэтиленовых пакетах, так как избыточная влажность приводит к их быстрой порче.

«Мыть овощи стоит непосредственно перед употреблением», — добавила она.

По словам Генераловой, свежие фрукты и овощи — одна из самых сложных категорий товаров в магазинах. Чтобы обеспечить их круглогодичное присутствие на полках, торговые сети сотрудничают как с зарубежными поставщиками, так и с отечественными производителями.