Россиянам назвали продукты для быстрого избавления от изжоги

ОСН: побороть изжогу в домашних условиях можно бананами и имбирем
Depositphotos

Изжога возникает из-за попадания желудочного сока в пищевод и раздражения. Она может возникнуть по многим причинам, включая переедание, злоупотребление острыми блюдами, а также стресс и неправильная поза после еды. От изжоги есть масса препаратов, но специалисты советуют попробовать справиться с ней сначала домашними методами. В частности, можно употребить определённые продукты, которые смягчат ощущение жжения, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь специалисты советуют при изжоге выпить стакан тёплой воды, которая поможет смыть кислоту со стенок пищевода и разбавить желудочный сок. Также можно применить пищевую соду или гидрокарбонат натрия, но только в случае, если человек не страдает гипертонией и заболеваниями почек. При отсутствии противопоказаний рекомендуется использовать половину чайной ложки соды на стакан тёплой воды и выпить полученный раствор.

Также успокоить раздражённый желудок и пищевод поможет имбирный чай – он способен снижать кислотность. Нужно использовать одну чайную ложку тёртого имбиря на стакан кипятка. Кроме того, могут помочь бананы и яблоки – эти продукты обволакивают пищевод, нейтрализуют кислоту, а также снижают жжение, рассказали специалисты.

Быстро убрать чувство жжения могут также горсть сырого миндаля или несколько ложек овсянки – они действуют за счёт нейтрализации излишков кислоты. Кроме того, эксперты отмечают, что принести пользу при изжоге может горчица – она снижает кислотность, постепенно убирая чувство жжения. Важно использовать не острую, а обычную горчицу и не более одной чайной ложки, подчёркивают специалисты. Среди других продуктов, способных победить изжогу, они назвали также молоко, кисломолочку, картофельный сок и раствор алоэ вера в пропорциях одна-две столовые ложки на стакан воды.

Напомним, изжога может появляться на фоне ослабления нижнего пищеводного сфинктера. Как рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог -гепатолог Пётр Ткаченко, риск изжоги возрастает при наклонной работе, поднятии тяжестей или упражнениях на пресс. Чтобы облегчить состояние, он посоветовал отказаться от «народных методов» и использовать препараты, снижающие кислотность и защищающие слизистую.

Ранее был назван простой способ снизить риск изжоги после еды.

