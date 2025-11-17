Назван простой способ снизить риск изжоги после еды

Короткая прогулка сразу после приема пищи может заметно снизить риск возникновения изжоги и облегчить симптомы несварения. Об этом изданию Infobae рассказала врач общей практики Хизер Виола (медицинский комплекс Маунт-Синай в Нью-Йорке).

По словам специалиста, десять минут ходьбы с умеренной скоростью способны улучшить продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту. Благодаря этому уменьшается давление на нижний пищеводный сфинктер, что снижает вероятность того, что кислотное содержимое желудка попадет обратно в пищевод. Именно такой заброс кислоты и вызывает изжогу — ощущение жжения в груди и горле, которое зачастую усиливается после обильной еды, употребления кофе, газированных напитков или при наклонах вперед.

Врач пояснила, что во время прогулки улучшается моторика желудка и кишечника, что способствует более мягкому и естественному пищеварению. Такой простой способ также помогает улучшить самочувствие при вздутии, чувстве тяжести и запоре.

«Прогулки необязательно должны быть длительными, однако для достижения оптимального эффекта важна регулярность», — заключила эксперт.

