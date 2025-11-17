Врач рассказал о причинах появления изжоги

Изжога может появляться на фоне ослабления нижнего пищеводного сфинктера. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко.

Он пояснил, что нижний пищеводный сфинктер препятствует обратному попаданию кислоты из желудка в пищевод. По его словам, риск изжоги возрастает при наклонной работе, поднятии тяжестей или упражнениях на пресс.

«К продуктам, способным вызывать изжогу, относятся шоколад, кофе, цитрусовые, алкоголь и некоторые лекарственные препараты. Они влияют на мышцы пищевода, облегчая заброс кислоты в верхние отделы желудочно-кишечного тракта», — отметил Ткаченко.

Чтобы облегчить состояние, он посоветовал отказаться от «народных методов» и использовать препараты, снижающие кислотность и защищающие слизистую.

Врач-гастроэнтеролог сети клиник «Неболит» Ольга Исаева до этого рассказала «Газете.Ru», что изжога представляет собой жжение и болезненные ощущения в области груди и шеи. Спровоцировать изжогу могут в том числе овощи и фрукты, пик популярности которых приходится на осень и раннюю зиму. В число таких фруктов входят яблоки и клюква.

