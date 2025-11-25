Прокуратура Москвы утвердила обвинение депутату Рады Гончаренко

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 45-летнего гражданина Украины Алексея Гончаренко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину обвиняют по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета, а также по статье о публичных действиях, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности с угрозой насилия.

Следствие установило, что в октябре 2024 года и январе 2025 года Гончаренко, будучи народным депутатом Верховной рады IX созыва, сделал публичные заявления с призывами к неопределенному кругу лиц совершать террористические действия против Москвы с использованием ракет и бомб. В этих выступлениях, в том числе через текстовые публикации и видеозаписи в открытом доступе в сети Интернет, содержались угрозы насилия и унижения русских и россиян.

В отношении Гончаренко заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. До этого депутата заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по аналогичным обвинениям.

Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для заочного рассмотрения по существу.

Ранее юрист объяснил, почему американского журналиста Тома Рогана переобъявили в розыск в России.