Юрист объяснил, почему американского журналиста переобъявили в розыск в России

Юрист Хаминский: МВД переобъявило в розыск журналиста из США из-за новых обвинений
TomRoganMedia/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД вновь объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана, призывавшего «взорвать Крымский мост», из-за возобновления расследования по текущему уголовному делу либо в связи с открытием нового. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Подозреваемого в совершении преступления человека можно повторно объявить в розыск. Это может произойти по разным причинам. Это может быть возобновление расследования по уголовному делу. Если дело, по которому ведется розыск, приостановлено, а затем вновь возобновлено, подозреваемый может быть снова объявлен в розыск», — рассказал правовед.

Хаминский напомнил, что дело о призывах к терроризму завели на журналиста еще несколько лет назад. Юрист не исключил, что у следствия могли появиться новые детали.

«Кроме того причиной переобъявления могут стать новые основания для уголовного преследования. Если в отношении человека возбудили новое уголовное дело, его могут снова объявить в розыск, даже если предыдущий розыск уже был отменен или завершен. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Рогана еще в 2018 году, обвинив его в призывах к терроризму. А в 2024 году МВД объявило его в розыск. Тогда же Роган был включен в перечень экстремистов и террористов», — сказал юрист.

До этого СМИ сообщили, что МВД переобъявило в розыск американского журналиста Тома Рогана. Он призывал «разбомбить Крымский мост» и одобрял теракты против мирных граждан России.

