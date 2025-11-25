На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как учительница российской школы напала на ученика

Красноярская учительница напала на семиклассника, который отказался переобуться
В Красноярске учительница одной из школ набросилась на ученика и оттаскала его за одежду. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Красноярск».

Инцидент произошел в школе №152 и попал на видео. На кадрах педагог берет семиклассника за грудки и волочит его к окну. Из их диалога следует, что учительница недовольна тем, что мальчик явился в класс без сменной обуви. Все время, пока женщина держит мальчика, тот пытается вырваться, просит, чтобы его отпустили, но затем переходит на истеричный крик. Он привлекает другого педагога, которая подходит к конфликтующим. Тут же проявившая агрессию женщина начинает жаловаться коллеге на нерадивого ученика, утверждая, что тот ходит без сменки изо дня в день.

По данным канала, после публикации видео в сети ситуацией заинтересовались Межрегиональный совет по правам детей, а также Управление образования города.

По неподтвержденной информации, педагога уволили.

Ранее на Ямале возбудили дело против двух педагогов за издевательства над учениками.

